Иран обвиняет Россию

Россия предоставила Израилю разведданные во время 12-дневной войны с Ираном, заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Садр. Об этом пишет телеканал «Аль-Арабия».

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — цитирует «Аль-Арабия» Садра.

По данным СМИ, член совета также заявил, что 12-дневная ирано-израильская война «продемонстрировала, что стратегический союз с Москвой бесполезен». Садр подчеркнул, что Россия продала С-400 стране - члену НАТО Турции, но так и не продала комплексы Ирану, с которым заключила в начале этого года договор о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как пишет Asriran, Садр призвал поддерживать отношения с Россией, но не доверять ей.