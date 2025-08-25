USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Иран обвиняет Россию

17:17 2816

Россия предоставила Израилю разведданные во время 12-дневной войны с Ираном, заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Садр. Об этом пишет телеканал «Аль-Арабия». 

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — цитирует «Аль-Арабия» Садра.

По данным СМИ, член совета также заявил, что 12-дневная  ирано-израильская война «продемонстрировала, что стратегический союз с Москвой бесполезен». Садр подчеркнул, что Россия продала С-400 стране - члену НАТО Турции, но так и не продала комплексы Ирану, с которым заключила в начале этого года договор о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как пишет Asriran, Садр призвал поддерживать отношения с Россией, но не доверять ей.

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1601
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9166
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1088
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3243
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6524
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2426
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1369
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1508

ЭТО ВАЖНО

