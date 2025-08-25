USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта

17:20 1371

Азербайджан готов поддерживать дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе выступления на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходившей в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Во время сессии было отмечено, что продолжающееся военное напряжение и гуманитарный кризис в секторе Газа вызывают озабоченность, и подчеркнута необходимость принятия срочных и решительных мер для прекращения этой ситуации.

В своем выступлении Рафиев подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа и создания условий для доставки гуманитарной помощи в регион.

Было вновь подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с соблюдением норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, было отмечено, что «помощь Азербайджана палестинскому народу с целью смягчения гуманитарной ситуации будет продолжена и в дальнейшем».

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1607
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9167
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1089
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3245
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6525
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2426
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1372
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1508

ЭТО ВАЖНО

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1607
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9167
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1089
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3245
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6525
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2426
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1372
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1508
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться