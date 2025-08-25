Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта

Азербайджан готов поддерживать дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе выступления на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходившей в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Во время сессии было отмечено, что продолжающееся военное напряжение и гуманитарный кризис в секторе Газа вызывают озабоченность, и подчеркнута необходимость принятия срочных и решительных мер для прекращения этой ситуации.

В своем выступлении Рафиев подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа и создания условий для доставки гуманитарной помощи в регион.

Было вновь подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с соблюдением норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, было отмечено, что «помощь Азербайджана палестинскому народу с целью смягчения гуманитарной ситуации будет продолжена и в дальнейшем».