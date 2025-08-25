Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном

Ереван ставит перед собой задачу постепенно, «по капле», выстраивать доверие с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с аккредитованными за рубежом армянскими послами.

«Именно в этом и заключается задача — по капле выстраивать доверие с Азербайджаном», — отметил Пашинян.

Премьер предположил, что при наличии доверия необходимость в мирном договоре отпала бы сама собой.

«Смысл дипломатии заключается в том, чтобы находить точки опоры в условиях недоверия или хотя бы создавать теоретическую возможность для этого», — пояснил Пашинян.

Ереван и Баку на переговорах в Вашингтоне 8 августа парафировали мирное соглашение, позже стороны опубликовали текст документа. Было подписано и совместное соглашение с целью роспуска Минской группы ОБСЕ и ее структур.

Кроме того, лидеры двух стран подписали совместную декларацию, которую также закрепил своей подписью в качестве свидетеля президент США Дональд Трамп.

Согласно декларации, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) — дороги между Нахчываном и основной частью Азербайджана через Сюникскую область Армении. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.