Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Дефицит бензина в России становится все острее

Топ-менеджеров российских нефтяных компаний второй раз за последние две недели вызвали на совещание в правительство из-за нарастающего дефицита бензина, который охватил регионы от Крыма до Курильских островов.

Очередное совещание состоится в понедельник, 25 августа, с участием вице-премьера Александра Новака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, Новак попросил присутствовать руководителей нефтяной отрасли лично.

Предыдущее совещание с нефтяниками состоялось 14 августа — вскоре после того, как оптовые цены на бензин установили исторические рекорды. Но с тех пор ситуация только усугубилась: Аи-92 и Аи-95 на бирже переписали абсолютные максимумы -  72,6 тысячи рублей за тонну и 82,2 тысячи рублей за тонну соответственно, а под удары дронов попали еще как минимум три нефтезавода. Волгоградский остановился 15 августа, Сызранский НПЗ — 18 августа, а 21 августа загорелся Новошахтинский НПЗ.

Как минимум четыре региона столкнулись с нехваткой бензина: по талонам начали продавать топливо на АЗС Крыма и Забайкалья, в Приморье к заправкам стали выстраиваться многочасовые очереди, а на Курильских островах продажу бензина в понедельник приостановили совсем.

По словам источников «Интерфакса», Новак намерен обсудить с нефтяниками возможность использования имеющихся запасов бензина, чтобы обеспечить достаточные поставки. Кроме того, рассматривается повышение норматива продаж бензина на бирже с 15% до 17% и ограничения на биржевые сделки, в которых нефтяные компании продают бензин сами себе.

По подсчетам The Moscow Times, в августе Россия потеряла около 13% мощностей нефтезаводов. С начала месяца власти запретили экспорт бензина. Но это даст рынку лишь 150 тысяч тонн в месяц и не поможет полностью ликвидировать дефицит, говорили ранее источники Reuters в нефтяных компаниях.

По их словам, скорее всего, властям РФ, как и в 2024 году, придется обращаться за помощью к Александру Лукашенко и завозить бензин из Беларуси.

