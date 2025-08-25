Соратник Пашиняна отказался от депутатского мандата

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Арен Мкртчян сообщил об отказе от мандата, передает пресс-служба парламента Армении.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении назначить Мкртчяна губернатором Лорийской области.
Мкртчян был избран в Национальное собрание по пропорциональному списку правящей партии на парламентских выборах 2021 года. Должность губернатора Лорийской области оставалась вакантной после освобождения Арама Казаряна, который был назначен начальником полиции Армении.