Бразилии и Китаю приготовиться

Бразилия и Китай должны быть готовы к американским пошлинам за покупку российской нефти, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз к месту», – сказал Уитакер.

Посол привел в пример пошлины и вторичные санкции в отношении Индии: «Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения».

Ранее Уитакер говорил, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности, Китая, Индии и Бразилии. По его словам, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение войны в Украине.