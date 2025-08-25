USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Израильские резервисты против приказа: захват Газы за чертой закона

17:44 1111

Группа израильских резервистов обратилась к военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми с требованием признать приказ о захвате территории в секторе Газа недействительным, сообщает газета Haaretz.

Военный прокурор Израиля Ифат Томер-Йерушалми

«Учитывая явный риск для жизни заложников, отсутствие законной военной цели и серьезный ущерб, наносимый невиновным гражданским лицам, ясно, что этот приказ выходит за рамки всех правовых и моральных норм и несет над собой черный флаг», — говорится в заявлении группы «Солдаты за заложников», объединяющей сотни резервистов, участвовавших в боевых действиях в анклаве.

Авторы обращения подчеркивают, что выполнение такого приказа может повлечь за собой личную уголовную ответственность для военнослужащих и привести к их участию в международных судебных разбирательствах — нередко без полного осознания последствий.

Резервисты считают, что Томер-Йерушалми обязана вмешаться в ситуацию.

«Мы требуем вашего немедленного вмешательства, чтобы признать приказ незаконным, издать четкие указания для командиров и солдат на местах и предпринять решительные шаги, чтобы предотвратить серьезную эскалацию ситуации, которая поставит под угрозу жизни заложников и солдат, а также статус Государства Израиль», — заявляют в организации.

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыв в палестинский анклав, сообщил, что целью его визита является утверждение армейского плана по захвату Газы. Кроме того, он заявил, что поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и «прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля». По словам премьера, разгром ХАМАС и освобождение всех заложников «идут рука об руку», то есть будут реализовываться параллельно.

