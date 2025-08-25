Трамп решил наказывать за сожжение американского флага

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о наказании за осквернение американского флага, в том числе его сожжение, в соответствии с которым совершившим это будет грозить судебное преследование, сообщает Reuters со ссылкой на информационный бюллетень.

«Американский флаг — самый священный и почитаемый символ Соединенных Штатов Америки, и его осквернение по своей сути является оскорбительным и провокационным. Это проявление неуважения и враждебности по отношению к нашей стране», — сказано в бюллетене.

Исполнительный указ предпишет генпрокурору (эту должность занимает Пэм Бонди) преследовать в судебном порядке тех, кто нарушил закон «таким образом, который включает в себя осквернение флага», и проводить разбирательства, чтобы прояснить, в какой мере эти действия защищены первой поправкой к Конституции США.

Также в соответствии с указом генпрокурор должен передавать дела об осквернении флага в соответствующие местные органы власти.

Кроме того, согласно документу, иностранным гражданам будут аннулировать или отказывать в выдаче виз и других разрешений на иммиграцию или льгот, предоставляемых негражданам, «везде, где было установлено, что осквернение флага иностранными гражданами позволяет использовать эти средства правовой защиты в соответствии с применимым законодательством».

В 1989 году Верховный суд США постановил, что сожжение американского флага в знак политического протеста защищено первой поправкой. Она гарантирует, в частности, свободу слова.