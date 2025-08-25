Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!

USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.

Глава азербайджанского государства поделился этой информацией на своей официальной странице в социальной сети X.

«Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», - говорится в публикации.

Отметим, что надпись на фотографии гласит: Ilham, You are Great Leader («Ильхам, вы великий лидер!»).

Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9172
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1105
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3263
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1604
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5412
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6526
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2436
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1827
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1378
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1513

