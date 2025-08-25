Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.
Глава азербайджанского государства поделился этой информацией на своей официальной странице в социальной сети X.
«Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», - говорится в публикации.
Отметим, что надпись на фотографии гласит: Ilham, You are Great Leader («Ильхам, вы великий лидер!»).
Prezident Donald Trampa şəxsi imzası ilə mənə hədiyyə etdiyi tarixi fotoşəkillərə və üzərində yazdığı xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.— İlham Əliyev (@azpresident) August 25, 2025
Prezident Donald Trampın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, habelə Cənubi Qafqazda və dünyada sülh… pic.twitter.com/7S6LssgvqH