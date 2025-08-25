Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова

Советник министра обороны Азербайджана генерал армии Бахтияр Эрсай покинул свой пост в связи с назначением на новую должность в Турции.
Соответствующее распоряжение подписал глава турецкого государства.
Согласно документу, Бахтияр Эрсай назначен командующим Первой армией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. Как уточняется, он уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, Бахтияр Эрсай начал службу в Азербайджане в 2021 году в качестве командира Служебной группы Турции. В 2022 году был назначен советником министра обороны Азербайджана.