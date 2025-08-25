USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова

18:48 1107

Советник министра обороны Азербайджана генерал армии Бахтияр Эрсай покинул свой пост в связи с назначением на новую должность в Турции.

Соответствующее распоряжение подписал глава турецкого государства. 

Согласно документу, Бахтияр Эрсай назначен командующим Первой армией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. Как уточняется, он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Бахтияр Эрсай начал службу в Азербайджане в 2021 году в качестве командира Служебной группы Турции. В 2022 году был назначен советником министра обороны Азербайджана.

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1643
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9172
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1108
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3265
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1605
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5412
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6526
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2436
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1828
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1378
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1513

ЭТО ВАЖНО

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1643
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9172
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1108
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3265
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1605
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5412
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6526
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2436
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1828
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1378
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1513
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться