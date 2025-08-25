USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Зеленский не верит России

18:58 410

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова России о готовности не продвигаться дальше по территории Украины нельзя считать уступками. Об этом украинский лидер сказал во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

«Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю уступками то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует и не имеет соответствующих возможностей», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что подобные заявления не соответствуют международному праву. По его словам, сроки возможной встречи лидеров зависят от позиции России и США.

«Именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без каких-либо условий. Думаю, это стало неожиданностью для «русских». И тогда «русские» находили другие причины, почему не останавливать эту войну», — сказал он.

Президент добавил, что Украина выступает за тишину и прекращение убийств. «Мы говорили, что, если «русские» не согласятся на соответствующий формат встречи, то США должны сделать соответствующие шаги. Сильные шаги, чтобы остановить Путина», — заявил Зеленский.

