Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
США отзовут вакцины от COVID-19

19:12 271

Администрация президента США Дональда Трампа в течение ближайших месяцев планирует отозвать с американского рынка вакцины от COVID-19, созданные на основе мРНК-технологии, сообщает The Daily Beast со ссылкой на одного из ближайших соратников министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего - британского кардиолога Асима Малхотру.

Малхотра сообщил изданию, что решение об изъятии вакцин с американского США будет принято «в течение нескольких месяцев», даже если это, вероятно, вызовет «хаос» и повлечет за собой юридические последствия. Он также рассказал, что окружение Кеннеди-младшего удивлено продолжающимся назначением этих вакцин.

Британский кардиолог заявил, что скептицизм в окружении министра здравоохранения в отношении вакцины от COVID-19 вызван статьей группы врачей, университетских профессоров и исследователей, опубликованной в журнале Vaccine в 2022 году.

В рецензированной статье рассматривался вторичный анализ «серьезных неблагоприятных событий, зарегистрированных в клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 у взрослых» и утверждалось, что у тех, кто получил мРНК-вакцины, риск «избыточных серьезных неблагоприятных событий» был на 16% выше, чем в группе плацебо.

Однако, как отмечает The Daily Beast, большая часть медицинского сообщества отвергла это исследование, заявив, что оно недооценивает преимущества вакцин против COVID-19 и преувеличивает риски из-за методологических недостатков, предвзятого отбора данных и игнорирования более широких последствий.

Представитель Белого дома Куш Десаи в комментарии изданию заявил, что администрация президента полагается на науку и привержена радикальной прозрачности при принятии решений, однако назвал «безосновательными спекуляциями» любые сообщения о деятельности Министерства здравоохранения США, если они не были анонсированы официально.

Роберт Ф. Кеннеди-младший является противником вакцинации и был главой самой финансируемой антипрививочной организации в США — Children’s Health Defense. На протяжении долгого времени Кеннеди-младший агитировал против вакцин, утверждая, что они связаны с риском развития аутизма и иных заболеваний.

