Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
В Москве судят блогера Маркаряна

19:21 130

Российский блогер армянского происхождения Арсен Маркарян доставлен в Таганский районный суд Москвы для избрания ему меры пресечения по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили ТАСС в суде.

«Обвиняемый Маркарян доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения», - рассказали в суде.

Маркаряна задержали на пути в Беларусь, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.

