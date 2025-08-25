В Москве судят блогера Маркаряна

Российский блогер армянского происхождения Арсен Маркарян доставлен в Таганский районный суд Москвы для избрания ему меры пресечения по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили ТАСС в суде.
«Обвиняемый Маркарян доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения», - рассказали в суде.
Маркаряна задержали на пути в Беларусь, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.