Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»

Накануне дня независимости Украины независимый журналист Эйнулла Фатуллаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике Юрием Гусевым. Азербайджанский журналист получил возможность прояснить позицию правительства Украины по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Представляем вниманию читателей haqqin.az ознакомиться с печатной версией беседы с послом Юрием Гусевым. С видео версией беседы можно ознакомиться по этой ссылке. От редакции: Юрий Гусев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане в декабре 2022 года указом президента Владимира Зеленского. До этого занимал пост главы Херсонской областной государственной администрации, работал в Министерстве обороны Украины, а также в аппарате правительства, где курировал вопросы национальной безопасности и оборонной политики. Юрий Гусев известен как последовательный сторонник евроатлантической интеграции Украины и активный лоббист стратегического партнерства с Азербайджаном. Сегодня он является одним из ключевых голосов, объясняющих международному сообществу украинскую позицию в войне против России.

- Рад Вас видеть, господин посол! Позвольте искренне и от всего сердца поздравить с Днём независимости весь героический и, не побоюсь этого слова, великий украинский народ. Сегодня с самого утра я, как и каждый день, много думал об Украине. Ведь новостная лента начинается с трагических вестей не только с фронта, но и из тыла, где гибнут женщины, дети, старики. И я размышлял: какая трагическая судьба постигла ваш народ. Как будто рок. Всего за одно столетие Украина пережила четыре геноцида. Не слишком ли это много? Я вспоминал распад Российской империи и гибель мирных украинцев, коллективизацию и Голодомор, сталинский террор и партизанскую борьбу против НКВД, которая продолжалась вплоть до хрущёвской оттепели. И вот — новый геноцид. Что это? Что это за рок? Вы задумывались об этом? - (говорит на украинском языке) Прежде всего, благодарю за возможность вновь поговорить с Вами, а посредством нашего с Вами общения — с широкой аудиторией. Спасибо за поздравление. Я перейду на русский язык. - Надеюсь, лет через десять-двадцать — кто знает — я возьму у Вас интервью уже на украинском. - А я постараюсь выучить азербайджанский язык, чтобы достойно общаться с Вами и с представителями братского азербайджанского народа. Вы начали с трагических страниц истории. Эти страницы коснулись и моей семьи: мой прадед был расстрелян в Николаеве в 1937 году. Голодомор, репрессии — всё это звенья одной цепи насилия, которое российская власть в разные годы обрушивала на украинцев. Но наш народ выстоял и продолжает борьбу. История России без Украины не имеет тех корней, которые ей хотелось бы иметь. Крещение Руси произошло в Киеве в 988 году. Киевская Русь — древнее украинское государство, а мы — его потомки. Киевская Русь стала казацким государством во времена Богдана Хмельницкого, затем — Украинской Народной Республикой. И, кстати, ещё тогда между Украинской Народной Республикой и Азербайджанской Демократической Республикой были установлены дипломатические отношения. - Верно. В Киеве работал первый посол Азербайджана — известный писатель Юсиф Везир Чеменземинли. - В Баку до сих пор стоит здание возле мэрии с барельефом, напоминающим, что именно там в 1918–1919 годах размещалась украинская миссия. Поэтому я убеждён: наша борьба началась не в 2014 году, а гораздо раньше. То, что мы сегодня имеем государство, независимость и суверенитет, является результатом усилий многих поколений, которые боролись за право жить на своей земле, говорить на своём языке и управлять по-своему. И это всегда раздражало наших северных соседей.

- Я убеждён, что ни один народ региона не заслужил независимости так, как народ Украины. Господин посол, в последние месяцы отношения наших стран заметно окрепли. Президенты Алиев и Зеленский регулярно созваниваются, создаётся впечатление, что они буквально «на одном проводе», что стало особенно очевидно после визита в Баку министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Мне предоставилась возможность встретиться и пообщаться с господином министром. Что, на Ваш взгляд, обусловило в азербайджано-украинских отношениях переход от партнёрства к почти союзничеству? - После 1991 года Украина и Азербайджан поэтапно выстраивали стратегическое партнёрство. С первых дней полномасштабного вторжения Азербайджан направил нам гуманитарную помощь. Были поставлены трансформаторы, генераторы, оборудование для восстановления объектов. В Ирпене восстановлены школа и поликлиника. Тысячи детей прошли реабилитацию в Азербайджане. За последние полгода эта динамика усилилась: встреча наших президентов в Давосе, визит Андрея Сибиги в Баку, заседание межправительственной комиссии… Подписан контракт о поставках азербайджанского газа через Турцию, Болгарию и Румынию. А недавно президент Ильхам Алиев распорядился выделить Украине ещё 2 миллиона долларов на закупку энергетического оборудования. Лидеры стран регулярно общаются по телефону: этим летом уже дважды. Президент Украины приветствовал Ильхама Алиева с подписанием мирной декларации в Вашингтоне при участии США. Обсуждались также российские обстрелы энергетической инфраструктуры. - Но переговоры в Вашингтоне, вопреки ожиданиям, закончились ничем. Мы видим слабую, инфантильную Европу и циничный Вашингтон… - Я бы воздержался от столь резких оценок. Европа осознаёт угрозы и консолидируется. Есть твёрдая позиция Великобритании, Франции, Италии. Создана коалиция в поддержку Украины — Coalition of Willing. - То есть, именно коалиция желающих... - Я бы сказал, коалиция решительных. - Но если бы они были решительными, то Украина давно получила бы ракеты Taurus. А что мы наблюдаем? Мерц гадает: любим-не любим, хотим-не хотим… - Когда-то никто не верил, что у нас будут истребители F-16. Никто не думал, что нам разрешат использовать западное оружие по территории агрессора. А сегодня это стало реальностью. Украина выстояла. Россия не имеет успехов на фронте. Мы держим линию и объединяем мир вокруг необходимости усилить давление на Москву. Я недавно был в Херсоне, который ежедневно терроризируется российскими обстрелами. Поэтому коалиция решительных и переговоры президента Украины с лидерами Запада — это шаги на пути к справедливому миру. - Тем не менее, вице-президент США Вэнс заявляет: «Мы не будем финансировать войну». - Мы знаем о намерении ряда стран увеличить поддержку Украины — военную, финансовую, гуманитарную. И не только в Европе. Санкции работают, и Путин должен понести ответственность. - Но остановить российскую армию удалось только ценой невероятного сопротивления украинского народа — ценой десятков, сотен тысяч жизней… И только!

- Именно поэтому страна-агрессор должна быть привлечена к ответственности за все преступления против Украины. - Украинские СМИ сообщают о проблемах с поставками вооружений. Не хватает даже ракет ПВО… Запад не спешит с новыми поставками. Как Украине в этих условиях выстоять против варварской агрессии? - В то же время, мы развиваем собственное производство. Совместно с западными компаниями строим заводы, создаём предприятия. С 2022 года производство оружия выросло в десятки раз. Украина стала лидером в производстве дронов. - Но я слышу от простых людей в Киеве, что российских ракет сбивается меньше, чем полгода назад. - Не согласен. Я сам был в Киеве в июле и видел эффективность нашей ПВО. Конечно, нам нужно больше систем Patriot и больше ракет. Но уже создан новый механизм PURL — список приоритетных потребностей армии. И он работает. Россия не достигла стратегических результатов. А Украина сохранила государственность. Это победа. - Но Украину превратили в плацдарм геополитической войны. - Эта борьба идёт десятилетиями. Я вспоминаю своего прадеда, расстрелянного в 1937 году. В первые дни войны российские войска стояли в Буче, Ирпене, Гостомеле. Но мы выстояли. Мы сохранили государство, язык, право самим решать свою судьбу. Это огромная победа. Победа народа и президента, который с первых дней знал: Украина выстоит. - Но прежний миропорядок пал именно потому, что был несправедлив. - Поэтому есть Coalition of Willing и регулярные переговоры с США. Это путь к новому справедливому миру. - Тем не менее, есть еще и интересы транснациональных корпораций и империалистических держав. - И всё же соглашения между Киевом и Вашингтоном открывают новые возможности. Американские компании инвестируют в Украину. Это - отдельная страница сотрудничества. - Российские спецслужбы запускают провокационные сообщения, включая истории о «задержанных азербайджанцах, завербованных СБУ». Зачем это? Втянуть нас в войну? - Это элемент российской пропаганды, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. И это хуже всего. Но Украина и Азербайджан понимают, что это ложь. СБУ защищает нашу страну. А вот провокации и теракты — это методы самих российских спецслужб. - Украинский народ проявляет удивительную жажду жизни. С одной стороны кровопролитная война, с другой — продолжается производство и экспорт. Безусловно, война накладывает свой негативный отпечаток, но вместе с этим несгибаемая воля украинцев к мирной созидательной жизни раскрывает еще один феномен вашего народа. Украина воюет, но вместе с этим продолжает жить, торговать и развиваться. На прилавках бакинских магазинов по сей день находятся украинские продукты и товары. Какой уровень торгово-экономических отношений удалось сохранить в период войны?