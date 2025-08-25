Сколько денег нужно Украине на американское оружие

Об этом украинский лидер сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который находится в Киеве с визитом.

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для Украины.

Президент заявил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность.

«Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренную поставку вооружений Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американских вооружений, соответствующих этому списку.