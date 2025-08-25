USD 1.7000
Пашинян будет присутствовать на военном параде в Китае

19:47 936

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом на приеме в посольстве Китая в Армении 25 августа сообщил глава диппредставительства Ли Синьвей.

В рамках визита глава армянского правительства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине.

Кроме того, Пашинян будет присутствовать на военном параде в Пекине 3 сентября, посвященном 80-й годовщине победы Китая над Японией.

