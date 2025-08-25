Трампа может остановить лишь Гэвин

То, что происходит в Америке, напоминает известную «игру в кальмара», правда, речь идет не о физическом, а о политическом выживании. Республиканцы и демократы схватились на почве gerrymandering, произвольного изменения границ избирательных округов. Начали по команде Дональда Трампа бойцы Великой старой партии в «Штате одинокой звезды» - Техасе. Они так ловко провели через свое законодательное собрание закон о новых границах округов, что это даст им пять дополнительных мест в Палате представителей Конгресса США. Сейчас республиканцы удерживают там небольшое большинство - 219 мест против 212. С добавлением еще пяти кресел они точно станут недосягаемыми для политических противников. Демократы в штате Калифорния, где совсем другие звезды, решили использовать их же оружие. Тамошняя ассамблея также провела закон об изменении границ округов в свою пользу, чтобы сравняться с Техасом, однако он будет рассмотрен лишь на ноябрьских специальных выборах в этом году.

Перспективы соперничества для демократов между тем выглядят туманными. Республиканцы контролируют в США 23 законодательные ассамблеи и губернаторских поста, а у демократов их 16. Эта игра на выживание имеет грандиозное политическое значение. В случае успеха республиканцы могут сохранить Палату представителей в своих руках на долгие десятилетия. Так было и у демократов, которые удерживали нижнюю палату Конгресса в течение 40 лет - с 1955 по 1995, до тех пор пока их ренегат из южного штата не переметнулся к противникам. «Я чувствую, что они нас обманывают, - говорит о республиканцах Адам Кинзингер, неутомимый критик Трампа, который потерял свое место в Палате представителей от Иллинойса после таких же махинаций с границами избирательных округов в 2020 году. - После того как норма нарушается, она больше не возвращается назад. Я подозреваю, что у нас начнется снежная лавина пересмотров границ округов». Ситуация, вероятно, была бы совершенно другой, если бы американцы не выбрали на выборах в прошлом году Дональда Трампа. Многочисленные либеральные политологи предупреждали, что это станет для демократов долгосрочным историческим провалом.

Но что же им теперь делать? Нужен герой. Бесстрашный рыцарь, который бросит вызов всемогущему дракону. И такой персонаж, похоже, уже появился на исторической сцене. Это - 57-летний Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии. На гипотетических праймериз в своем штате он сейчас лидирует. В Техасе сравнялся по популярности с Питом Буттиджечем, участником предыдущих президентских баталий. В общенациональном масштабе Ньюсом чуть-чуть уступает Камале Харрис, но нет сомнения, что он ее перегонит - тут многие демократы видят ее как дохленькую лошадку после грандиозного проигрыша Трампу. Моментом истины для Ньюсома стала именно битва за округа, которую он успешно инициировал в Калифорнии. Сейчас в соцсетях его называют «нашим Христофором Колумбом» за открытие новых политических земель. Сила Гэвина в том, что он стал троллить Трампа, используя его же оружие - грубые, резкие, часто на грани фола мемы в соцсетях.