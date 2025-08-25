USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трамп: Меня называют «президентом Европы»

19:54

Американский лидер Дональд Трамп при подписании некоторых указов в Белом доме выступил с утверждением, что США «сейчас являются самой уважаемой страной в мире». Говоря о представителях стран ЕС из числа союзников США по НАТО, он добавил: «Они так уважают вашего президента, что шутливо называют меня «президентом Европы».

«Они называют меня «президентом Европы», это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители», — добавил Трамп.

Президент США напомнил, что настойчиво добивался от европейских союзников наращивания расходов на оборону. Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24–25 июня в Гааге.

Говоря о состоявшейся на прошлой неделе встрече в Белом доме с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, главы Еврокомиссии, генсека НАТО и президента Украины Владимира Зеленского, Трамп отметил: «Никогда не было такого, чтобы здесь были представлены более семи стран. На самом деле 28 [стран]. По сути, в тот день здесь были представлены 35, 38 [стран]».

Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин
19:45
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
21:39
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов
20:02
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
19:12
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
14:33
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
18:28
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
15:24
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10

