Трамп: Меня называют «президентом Европы»

Американский лидер Дональд Трамп при подписании некоторых указов в Белом доме выступил с утверждением, что США «сейчас являются самой уважаемой страной в мире». Говоря о представителях стран ЕС из числа союзников США по НАТО, он добавил: «Они так уважают вашего президента, что шутливо называют меня «президентом Европы».

«Они называют меня «президентом Европы», это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители», — добавил Трамп.