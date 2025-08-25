USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Если столица в руках у бандитов

20:02 2157

Дэйр-эль-Балах (Газа). Палестинцы спасаются бегством от израильских авиаударов, поразивших палаточный городок для беженцев

Порт-о-Пренс (Гаити). Столица страны находится под контролем уличных банд, и люди, спасаясь, живут в мормонской церкви, переоборудованной в приют

Константиновка (Украина). Пожарный спасает мужчину и женщину из горящего жилого дома после российского обстрела

Потискум (Нигерия). Люди в руинах. Проливные дожди разрушили дома

Калифорния (США). Дым поднимается над холмами за виноградником в Калистоге во время пожара

Буэнос-Айрес (Аргентина). Женщина празднует решение парламента, отклонившего вето президента Хавьера Милея на повышение пенсий и пособий по инвалидности

Джакарта (Индонезия). Во время празднования Дня независимости страны

Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 2397
19:45 2397
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 512
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 512
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2037
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2037
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 2158
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2348
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2348
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 3870
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4127
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4127
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10025
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3218
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3218
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5447
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5447
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2978
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2978

