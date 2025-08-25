Если столица в руках у бандитов

Дэйр-эль-Балах (Газа). Палестинцы спасаются бегством от израильских авиаударов, поразивших палаточный городок для беженцев
Порт-о-Пренс (Гаити). Столица страны находится под контролем уличных банд, и люди, спасаясь, живут в мормонской церкви, переоборудованной в приют
Константиновка (Украина). Пожарный спасает мужчину и женщину из горящего жилого дома после российского обстрела
Потискум (Нигерия). Люди в руинах. Проливные дожди разрушили дома
Калифорния (США). Дым поднимается над холмами за виноградником в Калистоге во время пожара
Буэнос-Айрес (Аргентина). Женщина празднует решение парламента, отклонившего вето президента Хавьера Милея на повышение пенсий и пособий по инвалидности
Джакарта (Индонезия). Во время празднования Дня независимости страны