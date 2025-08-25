USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»

обновлено 21:39
21:39 2038

Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что сроки возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависят исключительно от самих лидеров.

«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — отметил он, говоря о возможности проведения встречи. «Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку», — добавил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

При этом американский лидер признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского, и допустил возможность отказа от своего участия в таких контактах.

«Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет, — заявил Трамп. — Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», — добавил президент США.

Он также выразил уверенность в том, что война между Россией и Украиной будет урегулирована.

*** 20:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным после 18 августа, когда они общались по телефону в рамках встречи с европейскими лидерами.

На церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме журналисты спросили Трампа, состоялся ли разговор с Путиным «после прошлого понедельника». «Да», — ответил американский лидер, не уточнив количество бесед и точные даты.

Трамп выразил уверенность в том, что войну между Россией и Украиной удастся урегулировать, хотя признал, что «это тяжело». «Тот факт, что он (Путин) приехал на Аляску, стал серьезным заявлением о том, что он хочет покончить с этим», — отметил президент США.

Кроме того, Трамп прокомментировал отношение российского президента к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. На вопрос журналиста, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским, американский лидер ответил: «Он ему не нравится. Он ему не нравится».

*** 20:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной осложняется наличием личностной составляющей, однако в конечном итоге конфликт будет урегулирован.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего», — отметил он при подписании ряда указов в Белом доме, говоря об урегулировании войны. «Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий», — добавил Трамп, не уточнив подробностей.

«Но мы прекратим это со временем. Мы и это прекратим», — подчеркнул американский лидер, имея в виду прекращение боевых действий.

По словам Трампа, конкретика гарантий безопасности Украине еще не обсуждалась. Он отметил, что значительные гарантии должна предоставить Европа, а США будут оказывать лишь поддержку в этом процессе.

Американский президент также прокомментировал недавний визит президента РФ Владимира Путина на Аляску, отметив, что он свидетельствует о стремлении России к урегулированию в Украине.

Кроме того, Трамп заявил о намерении продолжить сокращение ядерного вооружения совместно с Россией и о желании привлечь к этому процессу Китай.

