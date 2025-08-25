Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»

Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что сроки возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависят исключительно от самих лидеров.

«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — отметил он, говоря о возможности проведения встречи. «Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку», — добавил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

При этом американский лидер признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского, и допустил возможность отказа от своего участия в таких контактах.

«Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет, — заявил Трамп. — Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», — добавил президент США.

Он также выразил уверенность в том, что война между Россией и Украиной будет урегулирована.