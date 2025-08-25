Глава турецкой разведки встретился с Хафтаром. Что обсудили?

Глава турецкой разведки (MIT) Ибрагим Калын провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщают турецкие СМИ.
Во время переговоров обсуждались события в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что турецкие и ливийские военные делегации провели встречу в рамках визита Временной правительственной группы на корабль TCG Kınalıada в порту Бенгази.
Напомним, в ближайшее время ожидается ратификация Соглашения о разграничении зон морской юрисдикции ливийским парламентом на востоке страны. Раздираемая войной Ливия остаётся разделенной между двумя соперничающими правительствами — в Бенгази на востоке и в Триполи на западе страны.