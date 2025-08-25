Лесные пожары в Агдере и Ходжавенде

В Агдере вновь зафиксирован случай возгорания, сообщают местные СМИ. Пожар внезапно вспыхнул в лесном массиве на территории села Сырхавенд.

На место происшествия были направлены пожарная техника и личный состав Тертерского районного отдела Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Принимаются все меры по тушению огня. Также к ликвидации возгорания привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, на территории сел Эдилли и Агбулаг Ходжавендского района были зафиксированы лесные пожары. Для тушения огня были направлены пожарные части МЧС Физулинского и Джебраильского районов, а также вертолет авиационного отряда.

В настоящее время работы по тушению пожаров продолжаются как на земле, так и с воздуха.