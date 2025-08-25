USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении

21:15 518

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией выйдет на новый уровень после полной реализации проекта Зангезурского коридора.

Об этом он заявил в ходе выступления после заседания Кабинета министров.

Глава турецкого государства подчеркнул важность начала строительства железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дильуджу (граница с Нахчываном), которая станет ключевым элементом Зангезурского коридора.

«224-километровая железная дорога до границы с Нахчываном станет импульсом для экономического развития регионов Турции, позволит увеличить объемы производства, экспорта и транспортировки грузов. Новый железнодорожный путь представляет большую значимость не только для Турции, но и всего региона», — отметил Эрдоган.

Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 2408
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 519
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2046
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 2165
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2356
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 3871
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4140
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10030
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3227
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5454
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2982

ЭТО ВАЖНО

Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 2408
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 519
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2046
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 2165
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2356
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 3871
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4140
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10030
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3227
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5454
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться