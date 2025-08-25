Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией выйдет на новый уровень после полной реализации проекта Зангезурского коридора.
Об этом он заявил в ходе выступления после заседания Кабинета министров.
Глава турецкого государства подчеркнул важность начала строительства железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дильуджу (граница с Нахчываном), которая станет ключевым элементом Зангезурского коридора.
«224-километровая железная дорога до границы с Нахчываном станет импульсом для экономического развития регионов Турции, позволит увеличить объемы производства, экспорта и транспортировки грузов. Новый железнодорожный путь представляет большую значимость не только для Турции, но и всего региона», — отметил Эрдоган.