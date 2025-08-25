Проклятое место

В Курске задержан и переправлен в Москву для следственных действий временно исполняющий обязанности вице-губернатора Курской области Владимир Базаров. Ему вменяют хищение миллиарда рублей на строительстве оборонительных укреплений. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уверяет, что его заместитель провинился не при нем, а на прежней должности такого же зама, но только в соседней, Белгородской области, с которой он был переведен в феврале.

С тем же обвинением в июне был задержан, а затем по решению суда арестован другой вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Интересно, что с 2016-го по 2020 год Зайнуллин работал начальником департамента земельных и имущественных отношений Севастополя, где тогда вице-губернатором был Базаров. Несложно предположить, что арестованный стал давать показания на соратников. Не исключено, что в Севастополе тоже многие серьезно напряглись. Возможно, и Хинштейн краснеет и бледнеет, поскольку Базаров при нем успел поработать полгода. Руководящие посты в Курской области - вообще несчастливое место. Губернатор Алексей Смирнов, руководивший областью с мая 2024 года, уже в декабре подал в отставку, несмотря на победу на губернаторских выборах, но это его не уберегло от ареста по такому же делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений на сумму – вот удивительно! – опять-таки миллиард рублей. Вместе со Смирновым взяли и его бывшего зама Алексея Дедова.

А сменил на губернаторском посту Алексей Смирнов Романа Старовойта, при котором он в свою очередь был заместителем. Да, это тот самый Старовойт, который ушел на повышение в Москву, став министром инфраструктуры в 2024 году, а нынешним летом, в июле, пустивший себе пулю в голову после указа об его освобождении от должности. Главная версия: сделав ряд звонков и убедившись, что помощи от прежних покровителей, в качестве которых называют братьев Ротенбергов, не будет и придется отправляться на скамью подсудимых, чиновник не стал дожидаться, когда за ним придут. Ни для кого не секрет, что оккупированные украинские территории и прифронтовые российские области дают исключительные возможности для обогащения за казенный счет. Здесь крутятся огромные средства, а поводов списать их множество. С другой стороны, центр «нарезает задачи» местному начальству со всей срочностью и требовательностью воюющего государства: попробуй не выполни! В этой ситуации найти материалы для того, чтобы упечь губернских руководителей за решетку, это только дело приказа сверху.