USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Проклятое место

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
21:17 872

В Курске задержан и переправлен в Москву для следственных действий временно исполняющий обязанности вице-губернатора Курской области Владимир Базаров. Ему вменяют хищение миллиарда рублей на строительстве оборонительных укреплений.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уверяет, что его заместитель провинился не при нем, а на прежней должности такого же зама, но только в соседней, Белгородской области, с которой он был переведен в феврале.

Базаров украл миллиард

С тем же обвинением в июне был задержан, а затем по решению суда арестован другой вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Интересно, что с 2016-го по 2020 год Зайнуллин работал начальником департамента земельных и имущественных отношений Севастополя, где тогда вице-губернатором был Базаров. Несложно предположить, что арестованный стал давать показания на соратников. Не исключено, что в Севастополе тоже многие серьезно напряглись. Возможно, и Хинштейн краснеет и бледнеет, поскольку Базаров при нем успел поработать полгода.

Руководящие посты в Курской области - вообще несчастливое место. Губернатор Алексей Смирнов, руководивший областью с мая 2024 года, уже в декабре подал в отставку, несмотря на победу на губернаторских выборах, но это его не уберегло от ареста по такому же делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений на сумму – вот удивительно! – опять-таки миллиард рублей. Вместе со Смирновым взяли и его бывшего зама Алексея Дедова.

А до этого украл Зайнуллин

А сменил на губернаторском посту Алексей Смирнов Романа Старовойта, при котором он в свою очередь был заместителем. Да, это тот самый Старовойт, который ушел на повышение в Москву, став министром инфраструктуры в 2024 году, а нынешним летом, в июле, пустивший себе пулю в голову после указа об его освобождении от должности. Главная версия: сделав ряд звонков и убедившись, что помощи от прежних покровителей, в качестве которых называют братьев Ротенбергов, не будет и придется отправляться на скамью подсудимых, чиновник не стал дожидаться, когда за ним придут.

Ни для кого не секрет, что оккупированные украинские территории и прифронтовые российские области дают исключительные возможности для обогащения за казенный счет. Здесь крутятся огромные средства, а поводов списать их множество. С другой стороны, центр «нарезает задачи» местному начальству со всей срочностью и требовательностью воюющего государства: попробуй не выполни! В этой ситуации найти материалы для того, чтобы упечь губернских руководителей за решетку, это только дело приказа сверху.

А Старовойт пустил себе пулю в лоб

И эти приказы регулярно поступают. Путин держит исполнительную вертикаль в постоянном страхе. У кого-то не выдерживают нервы, как у министра Старовойта, большинство покорно ждет и надеется, что пронесет. Но таких, чтобы не воровали, практически нет. Зачем держать тех, на кого нет компромата? Эти самые опасные. И чем хуже будут обстоять дела в стране, а они будут обстоять значительно хуже, тем больше страха будут выдавливать из верных чиновников-путинцев, кого-то выдергивая из их рядов для устрашения остальных. И этот процесс обратного хода в сторону смягчения не имеет. Только жестче, только страшнее.

Читайте по теме

И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей; все еще актуально
7 июля 2025, 02:44 10068
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей новое обновление
6 мая 2025, 00:50 28112
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
3 апреля 2025, 20:10 8995
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 2408
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 521
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2048
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 2167
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2358
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 3872
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4142
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10030
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3228
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5455
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2983

ЭТО ВАЖНО

Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 2408
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 521
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое»
Трамп о встрече Путина и Зеленского: «Для танго нужны двое» обновлено 21:39
21:39 2048
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 2167
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 2358
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 3872
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 4142
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10030
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 3228
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 5455
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 2983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться