USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Масштабный пожар в порту Гамбурга

21:51 938

Крупный пожар вспыхнул на складе в районе крупнейшего в ФРГ порта Гамбурга. Об этом сообщила газета Bild.

Очевидцы также сообщили о неоднократных взрывах газовых баллонов, которые, вероятно, содержали закись азота. Их обломки разлетелись на несколько сотен метров, угрожая дорожному движению.

«Осколки разлетелись до автомагистрали. В этом районе также есть пострадавшие», — сообщил представитель полиции Гамбурга. В результате инцидента автомагистраль A1 была перекрыта в обоих направлениях.

Железнодорожное сообщение между центральным вокзалом Гамбурга и Харбургом также было временно приостановлено. По данным Deutsche Bahn, пожар не повлиял на движение поездов дальнего следования.

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 655
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3866
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1311
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3985
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3947
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3968
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3597
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4319
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5627
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10641

ЭТО ВАЖНО

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 655
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3866
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1311
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3985
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3947
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3968
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3597
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4319
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5627
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться