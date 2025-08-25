Масштабный пожар в порту Гамбурга

Крупный пожар вспыхнул на складе в районе крупнейшего в ФРГ порта Гамбурга. Об этом сообщила газета Bild.

Очевидцы также сообщили о неоднократных взрывах газовых баллонов, которые, вероятно, содержали закись азота. Их обломки разлетелись на несколько сотен метров, угрожая дорожному движению.

«Осколки разлетелись до автомагистрали. В этом районе также есть пострадавшие», — сообщил представитель полиции Гамбурга. В результате инцидента автомагистраль A1 была перекрыта в обоих направлениях.

Железнодорожное сообщение между центральным вокзалом Гамбурга и Харбургом также было временно приостановлено. По данным Deutsche Bahn, пожар не повлиял на движение поездов дальнего следования.