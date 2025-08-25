Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время

«Если президент Путин думает, что он может тянуть время, то он ошибается», — отметил Вадефуль.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал российского президента Владимира Путина как можно скорее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и предупредил о возможности введения новых санкций против Москвы. Об этом он заявил в понедельник, 25 августа, в Загребе на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

По словам главы МИД ФРГ, давление на Россию необходимо продолжать, и именно поэтому Евросоюз готовит 19-й пакет санкций в отношении РФ. Вадефуль подчеркнул, что теперь все зависит от Путина — он должен доказать готовность работать над достижением справедливого мира в войне в Украине. «Судя по всему, в этом есть серьезные сомнения», — добавил министр, отметив, что Киев уже сделал шаг навстречу, согласившись на мирные переговоры без дополнительных предварительных условий.

Министр также подчеркнул: «Ясно одно — никакие переговоры не будут вестись за спиной украинцев. Это наше общее европейское обещание». Украина может быть уверена, что «мы продолжим оказывать ей политическую, экономическую и военную поддержку».

Со своей стороны, Грлич-Радман заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Европы на пути к справедливому и прочному миру без насильственного изменения границ. «Мы знаем, что любой другой сценарий будет иметь негативные последствия для безопасности Юго-Восточной Европы и, в частности, Западных Балкан», — отметил глава хорватского МИД.