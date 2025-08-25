USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время

22:40 1311

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал российского президента Владимира Путина как можно скорее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и предупредил о возможности введения новых санкций против Москвы. Об этом он заявил в понедельник, 25 августа, в Загребе на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

«Если президент Путин думает, что он может тянуть время, то он ошибается», — отметил Вадефуль.

По словам главы МИД ФРГ, давление на Россию необходимо продолжать, и именно поэтому Евросоюз готовит 19-й пакет санкций в отношении РФ. Вадефуль подчеркнул, что теперь все зависит от Путина — он должен доказать готовность работать над достижением справедливого мира в войне в Украине. «Судя по всему, в этом есть серьезные сомнения», — добавил министр, отметив, что Киев уже сделал шаг навстречу, согласившись на мирные переговоры без дополнительных предварительных условий.

Министр также подчеркнул: «Ясно одно — никакие переговоры не будут вестись за спиной украинцев. Это наше общее европейское обещание». Украина может быть уверена, что «мы продолжим оказывать ей политическую, экономическую и военную поддержку».

Со своей стороны, Грлич-Радман заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Европы на пути к справедливому и прочному миру без насильственного изменения границ. «Мы знаем, что любой другой сценарий будет иметь негативные последствия для безопасности Юго-Восточной Европы и, в частности, Западных Балкан», — отметил глава хорватского МИД.

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 656
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3867
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1312
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3985
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3947
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3968
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3597
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4319
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5627
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10641

