Россия может выйти из конвенции по предупреждению пыток

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ предложения о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколов к ней.

Документ, датированный 23 августа, опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении сказано: «Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года».