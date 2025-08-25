Возобновляются прямые рейсы Тбилиси - Анкара

Прямое авиасообщение между столицами Грузии и Турции будет восстановлено в октябре. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Арчил Каландия.

По его словам, в последние месяцы велись активные переговоры с турецкой стороной, и вопрос удалось решить во время официального визита президента Грузии Михаила Кавелашвили в Анкару.

«В прошлом году Грузию посетили более 1,3 миллиона гостей из Турции. Возобновление рейсов поспособствует активизации деловых связей, облегчит доступ грузинских туристов в Анкару и окрестности, а также внесет вклад в развитие медицинского туризма», – отметил дипломат.

Регулярные рейсы между Тбилиси и Анкарой, подчеркнул Каландия, станут дополнительным стимулом для туристического сектора обеих стран.