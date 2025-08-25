Трамп назвал сроки урегулирования конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное урегулирование конфликта в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие две–три недели. Такое заявление он сделал в начале встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что в течение следующих двух–трех недель мы придем к хорошему, окончательному завершению [конфликта], – отметил Трамп. – Об этом трудно говорить, потому что они сражаются тысячи лет, это всегда было очагом напряженности».

Ранее, 8 августа, военно-политический кабинет Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа этот план утвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.