Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трамп назвал сроки урегулирования конфликта в Газе

23:21 284

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное урегулирование конфликта в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие две–три недели. Такое заявление он сделал в начале встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что в течение следующих двух–трех недель мы придем к хорошему, окончательному завершению [конфликта], – отметил Трамп. – Об этом трудно говорить, потому что они сражаются тысячи лет, это всегда было очагом напряженности».

Ранее, 8 августа, военно-политический кабинет Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа этот план утвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 658
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3868
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1313
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3985
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3948
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3969
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3598
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4319
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5629
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10641

