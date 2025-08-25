USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?

главный вопрос
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
23:29 664

Транзит российского газа в Иран через территорию Азербайджана приобретает все более отчетливые очертания, превращаясь в фактор, способный изменить энергетическую архитектуру региона.

Переговоры межправительственных комиссий России и Азербайджана в Астрахани, ознаменовавшие собой «разморозку» отношений между Москвой и Баку, вернули актуальность амбициозному проекту Кремля по экспорту газа в Иран с использованием азербайджанской транзитной инфраструктуры.

Баку получает возможность использовать транзит как политико-экономический рычаг в отношениях с Москвой. Сценарий выглядит достаточно прозрачным

Заявление посла Ирана в Москве Казема Джалали, прозвучавшее на минувшей неделе, фактически подтвердило готовность сторон к запуску этого проекта. По словам Джалали, переговоры с «Газпромом» находятся на завершающей стадии, а все вопросы, за исключением ценового, уже согласованы. Тегеран настаивает на ставке 100 долларов за тысячу кубометров — то есть почти в пять раз ниже европейских котировок, что вызывает возражения российской стороны. Очевидно, что вопрос рентабельности поставок при заявленном объеме 55 миллиардов кубометров в год остается ключевым тормозящим фактором.

С технической точки зрения, реализация поставок возможна уже сейчас: действующие маршруты позволяют перекачивать заявленные начальные объемы в 2 миллиарда кубометров. Газопровод Моздок – Махачкала – Кази-Магомед с пропускной способностью до 13 миллиардов кубометров, а также линия Гаджигабул – Астара – Абадан, исторически используемая на минимальном уровне, создают достаточный резерв мощности.

Вопрос в том, какова стратегическая цель Москвы и какое место в этой схеме отведено Баку? Ирану российский газ может компенсировать дефицит в северных провинциях и частично высвободить ресурсы для экспорта в Турцию и Ирак. Однако законодательное требование ИРИ о переходе импортируемого газа в собственность государственной компании NIGC фактически блокирует возможность прямого реэкспорта в третьи страны. Следовательно, российские поставки будут прежде всего ориентированы на внутренние потребности Ирана, а их геоэкономический эффект пока ограничен.

Туркменская сторона традиционно ориентировалась на масштабный Транскаспийский проект, но без согласия Москвы и Тегерана он остается заблокированным

Тем не менее сам факт запуска проекта радикально повышает значение Азербайджана. Баку получает возможность использовать транзит как политико-экономический рычаг в отношениях с Москвой. Сценарий выглядит достаточно прозрачным: согласие на транзит российского газа может быть обменяно на нейтралитет России в отношении планов Азербайджана по транспортировке туркменского газа. Речь идет о проекте Транскаспийского газопровода, а также о более скромной, но технически реализуемой идее соединить 78-километровым трубопроводом газовые платформы Туркменистана и Азербайджана.

История вопроса показывает, что туркменская сторона традиционно ориентировалась на масштабный Транскаспийский проект, но без согласия Москвы и Тегерана он остается заблокированным. В то же время, «точечный» вариант соединения платформ, впервые представленный в 2022 году на конференции «Нефть и газ Туркменистана», выглядит более реалистичным и способен стать промежуточным шагом к созданию полноценного маршрута.

При таком раскладе Азербайджан получает уникальный шанс увязать сразу два энергетических трека — российско-иранский и туркмено-азербайджанский. Что в долгосрочной перспективе позволит Баку превратиться в центральный транзитный узел Каспия, соединяющий с Турцией и Европой российские, иранские и туркменские ресурсы. При этом роль России в такой схеме может трансформироваться от доминирующей стороны до партнера, вынужденного учитывать интересы Баку.

Таким образом, транзит российского газа в Иран через Азербайджан - проект не только экономический. Речь идет об инструменте стратегического маневра, предоставляющем Азербайджану возможность укрепить собственные переговорные позиции и расширить пространство для энергетической дипломатии.

В условиях, когда глобальная конкуренция за транзитные коридоры усиливается, этот проект становится для Баку важным козырем, способным на годы вперед определить конфигурацию регионального энергетического рынка.

Читайте по теме

Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 7219
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
22 августа 2025, 03:14 8889
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 11290
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 665
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3868
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1314
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3986
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3949
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3970
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3600
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4320
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5631
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10642

ЭТО ВАЖНО

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 665
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3868
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1314
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3986
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3949
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3970
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3600
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4320
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5631
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10642
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться