Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?

Транзит российского газа в Иран через территорию Азербайджана приобретает все более отчетливые очертания, превращаясь в фактор, способный изменить энергетическую архитектуру региона. Переговоры межправительственных комиссий России и Азербайджана в Астрахани, ознаменовавшие собой «разморозку» отношений между Москвой и Баку, вернули актуальность амбициозному проекту Кремля по экспорту газа в Иран с использованием азербайджанской транзитной инфраструктуры.

Заявление посла Ирана в Москве Казема Джалали, прозвучавшее на минувшей неделе, фактически подтвердило готовность сторон к запуску этого проекта. По словам Джалали, переговоры с «Газпромом» находятся на завершающей стадии, а все вопросы, за исключением ценового, уже согласованы. Тегеран настаивает на ставке 100 долларов за тысячу кубометров — то есть почти в пять раз ниже европейских котировок, что вызывает возражения российской стороны. Очевидно, что вопрос рентабельности поставок при заявленном объеме 55 миллиардов кубометров в год остается ключевым тормозящим фактором. С технической точки зрения, реализация поставок возможна уже сейчас: действующие маршруты позволяют перекачивать заявленные начальные объемы в 2 миллиарда кубометров. Газопровод Моздок – Махачкала – Кази-Магомед с пропускной способностью до 13 миллиардов кубометров, а также линия Гаджигабул – Астара – Абадан, исторически используемая на минимальном уровне, создают достаточный резерв мощности. Вопрос в том, какова стратегическая цель Москвы и какое место в этой схеме отведено Баку? Ирану российский газ может компенсировать дефицит в северных провинциях и частично высвободить ресурсы для экспорта в Турцию и Ирак. Однако законодательное требование ИРИ о переходе импортируемого газа в собственность государственной компании NIGC фактически блокирует возможность прямого реэкспорта в третьи страны. Следовательно, российские поставки будут прежде всего ориентированы на внутренние потребности Ирана, а их геоэкономический эффект пока ограничен.