Рекордная засуха в Армении и Грузии

Около 97% территории Армении и Грузии в августе оказалось под воздействием засухи. Отмечается, что именно в этих странах наблюдаются самые сильные последствия засухи в Европе и бассейне Средиземного моря, где более половины регионов пострадали в первые десять дней августа. Об этом сообщает Европейская обсерватория засухи (EDO).

По данным обсерватории, более половины регионов Европы и бассейна Средиземного моря пострадали от засухи в первые десять дней августа. Для оценки ситуации используются спутниковые данные о количестве осадков, влажности почвы и состоянии растительности.

EDO выделяет три уровня классификации: «наблюдение», «предупреждение» и «тревога». Последний указывает на аномальное развитие растительности. На начало августа 7,8% территории Европы и Средиземноморья находились на уровне тревоги, 38,7% — на уровне предупреждения, еще 4,9% — на уровне наблюдения.

Сильнее всего от засухи пострадали также Болгария, Косово, Сербия, Северная Македония, Албания, Венгрия и Черногория. В этих странах до трех четвертей территорий находятся на уровнях предупреждения или тревоги. В июле и августе регион пережил сильные волны жары, вызвавшие масштабные лесные пожары. Известно о гибели одного человека в Черногории и одного в Албании.

Локальные последствия засухи фиксируются и в Испании, Португалии, Италии. В Великобритании от нее пострадали почти 70% территории, во Франции — 63%. При этом в Центральной Европе, включая Германию, Швейцарию, Австрию и Чехию, наблюдается улучшение: влажность почвы и состояние растительности вернулись к норме.

По данным AFP, основанным на статистике Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), с начала 2025 года в странах ЕС огонь уничтожил более одного миллиона гектаров леса и земель — это рекордный показатель.