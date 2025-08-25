USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Рекордная засуха в Армении и Грузии

23:42 243

Около 97% территории Армении и Грузии в августе оказалось под воздействием засухи. Отмечается, что именно в этих странах наблюдаются самые сильные последствия засухи в Европе и бассейне Средиземного моря, где более половины регионов пострадали в первые десять дней августа. Об этом сообщает Европейская обсерватория засухи (EDO).

По данным обсерватории, более половины регионов Европы и бассейна Средиземного моря пострадали от засухи в первые десять дней августа. Для оценки ситуации используются спутниковые данные о количестве осадков, влажности почвы и состоянии растительности.

EDO выделяет три уровня классификации: «наблюдение», «предупреждение» и «тревога». Последний указывает на аномальное развитие растительности. На начало августа 7,8% территории Европы и Средиземноморья находились на уровне тревоги, 38,7% — на уровне предупреждения, еще 4,9% — на уровне наблюдения.

Сильнее всего от засухи пострадали также Болгария, Косово, Сербия, Северная Македония, Албания, Венгрия и Черногория. В этих странах до трех четвертей территорий находятся на уровнях предупреждения или тревоги. В июле и августе регион пережил сильные волны жары, вызвавшие масштабные лесные пожары. Известно о гибели одного человека в Черногории и одного в Албании.

Локальные последствия засухи фиксируются и в Испании, Португалии, Италии. В Великобритании от нее пострадали почти 70% территории, во Франции — 63%. При этом в Центральной Европе, включая Германию, Швейцарию, Австрию и Чехию, наблюдается улучшение: влажность почвы и состояние растительности вернулись к норме.

По данным AFP, основанным на статистике Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), с начала 2025 года в странах ЕС огонь уничтожил более одного миллиона гектаров леса и земель — это рекордный показатель.

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
23:29 667
Проклятое место
Проклятое место главная тема
21:17 3870
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
22:40 1314
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
19:45 3987
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
21:15 1925
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
22:09 3949
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
20:02 3971
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
19:12 3601
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
14:33 4321
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 5631
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 10642

