Фидан: Сирийский кризис вступил в более сложную фазу

Турция вновь заявила о поддержке территориальной целостности, суверенитета и безопасности Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, комментируя итоги внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает TRT Haber.

По словам министра, после событий 8 декабря сирийский кризис вступил в новую, более сложную фазу.

«Много сложностей. Проблемные направления стали более очевидными, и начался более ясный период. На этом этапе на долю Турции выпадает большая ответственность», — отметил Фидан.

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что Сирия остро нуждается в серьезных инвестициях и обновлении инфраструктуры.