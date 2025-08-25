Оказывается, Байдену помешали армяне

Бывший помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен фактически признал, что ключевой причиной осторожного подхода администрации Джо Байдена к миротворческому процессу на Южном Кавказе являлся так называемый «армянский фактор». Откровенность О’Брайена важна не только как признание ошибок прежней администрации Белого дома, но и как показатель методологии официального Вашингтона по восприятию региональных реалий и их соотношению с внутренней и диаспоральной политикой. Договоренности между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутые 8 августа в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа, стали событием, изменившим расстановку сил на Южном Кавказе. Их значение заключается не только в оформлении новой архитектуры безопасности, но и в демонстрации ослабления российского влияния в регионе. Выражаясь терминами политологии, речь идет о перераспределении гегемонистских ролей и трансформации институциональных механизмов, ранее находившихся под контролем Москвы.

Администрация Байдена пыталась продвигать переговорный процесс через классическую модель дипломатического давления, открыто демонстрируя симпатии армянской стороне. Но результат оказался противоположным: Баку отверг американское посредничество и перевел политический диалог с Ереваном в двусторонний формат. Что стало наглядным свидетельством кризиса традиционной политики «балансирования» Вашингтона и провалом инструментов «мягкой силы», которые, как предполагалось, должны были обеспечить устойчивость переговорного процесса. Президент Трамп, напротив, сделал ставку на прямую политическую вовлеченность и личную дипломатическую инициативу. Его подход можно квалифицировать как стратегию транзакционной дипломатии, при которой конкретный политический результат важнее долгосрочных институциональных механизмов. Именно эта тактика позволила Трампу в кратчайшие сроки достичь договоренностей, которые даже американские критики 47-го президента США вынуждены признать «историческим успехом». В статье, опубликованной в журнале European Council on Foreign Relations, Джеймс О’Брайен подчеркивает, что ключевым фактором успеха стало личное участие Трампа, тогда как Джо Байден сознательно дистанцировался от процесса, опасаясь вызвать недовольство среди армянской общины США и во внутриармянских политических кругах, воспринимавших любые компромиссы администрации Байдена как уступки Азербайджану. Этот аргумент важная иллюстрация того, насколько внешняя политика США на Южном Кавказе была заложницей внутренней электоральной логики и давления этнических лобби.

В своей статье О’Брайен отмечает, что соглашение вокруг проекта TRIPP («маршрут Трампа») представляет собой часть более широкой транспортно-логистической стратегии, соединяющей Центральную Азию с мировыми рынками через Азербайджан, Армению и Турцию. В терминах политической экономии речь идет о формировании нового транзитного коридора, способного изменить макроэкономическую географию региона. Но, как подчеркивает американский дипломат, неопределенность долгосрочных перспектив коридора делает его также весьма уязвимым для коррупционных практик и авантюрных акторов, чьи интересы могут быть связаны с провалом проекта. Важный акцент сделан на том, что Европейский союз должен взять на себя ведущую роль в финансировании и институциональном сопровождении проекта. В аналитической логике О’Брайена это не только вопрос инфраструктурных инвестиций, но и инструмент закрепления Европы как ключевого актора региональной политики, способного снизить риски чрезмерного доминирования России и Ирана. В то же время Джеймс О’Брайен указывает, что успех соглашений стал значительным достижением президента Ильхама Алиева. Азербайджан получил институциональное закрепление прямой связи с Нахчываном и расширение стратегического партнерства с США. По сути, Алиев реализовал собственную доктрину стратегической автономии, минимизировав зависимость от российских посреднических функций и одновременно получив признание официального Вашингтона.