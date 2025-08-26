День Мехрибан Алиевой

М.Алиева с 1995 года занимает пост президента Фонда культуры Азербайджана. С целью широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс».

7 октября 2002 года была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. С 2005 по 2017 год являлась депутатом Милли Меджлиса. Является заместителем председателя правящей партии «Ени Азербайджан». С 2017 года – первый вице-президент Азербайджана.