Трамп о планах на военную базу в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность обращения к Сеулу с просьбой о передаче американской стороне крупной военной базы, которая в настоящее время арендуется в Республике Корея. Об этом он сообщил журналистам в начале встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

«И, возможно, одно из того, что я хотел бы сделать, — это попросить их передать нам право собственности на землю, на которой у нас стоит большой форт», — сказал Трамп. Он уточнил, что речь идет о крупной военной базе. «Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды и получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база», — добавил американский лидер.

При этом Трамп отказался комментировать возможность сокращения численности американского воинского контингента, дислоцированного в Южной Корее. «Я не хочу об этом говорить сейчас, потому что мы были друзьями и остаемся друзьями», — отметил он.

В настоящее время в Республике Корея размещены более 40 тысяч военнослужащих США.