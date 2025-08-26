США могут ввести санкции против ЕС

USD 1.7000
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за реализации ими положений закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе. В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о рестрикциях в отношении Брюсселя. Кроме того, остается неизвестным, о каких конкретно мерах идет речь и кого именно затронут потенциальные санкции.

7 августа агентство Reuters проинформировало, что Белый дом обязал американских дипломатов в Европе активизировать усилия по противодействию DSA и начать «лоббистскую кампанию для формирования европейской оппозиции» закону, поскольку, как считают в США, данный закон подавляет свободу слова и налагает значительные дополнительные расходы на американские технологические компании.

Как заявила ранее зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен, Брюссель не намерен обсуждать в ходе торговых переговоров с США изменения в ключевых цифровых актах Евросоюза, включая закон о цифровых услугах и закон о цифровых рынках.

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
00:07 1321
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 2439
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 5122
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 2110
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 4628
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 2390
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 4662
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02 4792
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12 4089
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33 4554
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28 6177

