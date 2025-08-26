Израиль об ударе по больнице в Газе

Израиль выразил сожаления в связи с ударом по району расположения больницы «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в больнице «Насер» в Газе. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Военные власти проводят тщательное расследование», — говорится в заявлении.

В результате израильского удара по приемному покою больницы «Насер» в Газе погибли 20 человек. Сообщалось о гибели журналистов Мохамеда Салама, Хосама Аль-Масри, Моаза Абу Таха, Мариам Абу Дакка и Ахмеда Абу Азиза.