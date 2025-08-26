USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Израиль об ударе по больнице в Газе

Израиль выразил сожаления в связи с ударом по району расположения больницы «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в больнице «Насер» в Газе. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Военные власти проводят тщательное расследование», — говорится в заявлении.

В результате израильского удара по приемному покою больницы «Насер» в Газе погибли 20 человек. Сообщалось о гибели журналистов Мохамеда Салама, Хосама Аль-Масри, Моаза Абу Таха, Мариам Абу Дакка и Ахмеда Абу Азиза.

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
Проклятое место
Проклятое место главная тема
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28
25 августа 2025, 23:29
25 августа 2025, 23:29
25 августа 2025, 21:17
25 августа 2025, 21:17
25 августа 2025, 22:40
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 19:45
25 августа 2025, 19:45
25 августа 2025, 21:15
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 22:09
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 20:02
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 19:12
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 14:33
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 18:28
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
