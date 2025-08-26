Аш-Шараа: Сирия приветствует решение США

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приветствовал решение Минфина США исключить Дамаск из санкционного списка, что, по его словам, послужит укреплению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, опубликованном в X.

В нем отмечается, что сирийский политик встретился в Дамаске с делегацией Конгресса, в состав которой вошли сенатор Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина). «Исключение Сирии из санкционного списка открывает новую страницу в двусторонних отношениях, — отметил аш-Шараа. — Этот шаг укрепит безопасность в регионе, позитивно скажется на экономическом положении и гуманитарной ситуации». Он подчеркнул приверженность Дамаска «диалогу и сотрудничеству с международными партнерами на принципах взаимного уважения».

Ранее сирийский МИД сообщил, что визит делегации членов Конгресса в Дамаск, которую сопровождает спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак, совпал с решением американского Минфина исключить все введенные в отношении Сирии рестрикции из федерального свода законов. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, там надеются, что этот шаг «приведет к снятию ограничений на экспорт американских товаров в Сирию, налаживанию торгового обмена и финансового сотрудничества».