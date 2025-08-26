USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Аш-Шараа: Сирия приветствует решение США

00:56 490

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приветствовал решение Минфина США исключить Дамаск из санкционного списка, что, по его словам, послужит укреплению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, опубликованном в X.

В нем отмечается, что сирийский политик встретился в Дамаске с делегацией Конгресса, в состав которой вошли сенатор Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина). «Исключение Сирии из санкционного списка открывает новую страницу в двусторонних отношениях, — отметил аш-Шараа. — Этот шаг укрепит безопасность в регионе, позитивно скажется на экономическом положении и гуманитарной ситуации». Он подчеркнул приверженность Дамаска «диалогу и сотрудничеству с международными партнерами на принципах взаимного уважения».

Ранее сирийский МИД сообщил, что визит делегации членов Конгресса в Дамаск, которую сопровождает спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак, совпал с решением американского Минфина исключить все введенные в отношении Сирии рестрикции из федерального свода законов. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, там надеются, что этот шаг «приведет к снятию ограничений на экспорт американских товаров в Сирию, налаживанию торгового обмена и финансового сотрудничества».

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
00:07 1321
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 2442
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 5123
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 2110
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 4629
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 2390
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 4663
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02 4793
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12 4090
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33 4554
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28 6178

ЭТО ВАЖНО

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
00:07 1321
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 2442
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 5123
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 2110
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 4629
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 2390
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 4663
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02 4793
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12 4090
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33 4554
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28 6178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться