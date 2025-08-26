USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Застрявшую на пике Победы россиянку спасти не удалось

01:20 485

В Кыргызстане прекращена операция по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7,2 тыс. метров.

На 25 августа запланировали последнюю попытку спасти женщину, запустив БПЛА для поиска Наговициной, а в случае обнаружения у нее признаков жизни — вертолет. Но из-за непогоды спасатели не смогли запустить беспилотник, сообщил глава пресс-службы киргизского МЧС Адиль Чаргынов: «Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила».

47-летняя Наталья Наговицина занималась альпинизмом с 2016 года, покорив четыре из пяти пиков высотой свыше 7 тыс. м (необходимых для получения титула «Снежный барс»). Восхождение в августе 2025 года на пик Победы Наталья Наговицина совершала вместе с россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей. В ходе подъема альпинистка сломала ногу, соскользнув с гребня горы. Группа оставила Наталью Наговицину в палатке с запасом продуктов и спальником, а сама отправилась за подмогой. В ходе спуска Лука Синигилья погиб.

16 августа Минобороны Кыргызстана пыталось эвакуировать альпинистку вертолетом, но тот из-за непогоды совершил жесткую посадку: пилот получил перелом позвоночника, а находящийся на борту спасатель Виктор Акимов — ушиб спины. Еще один вертолет доставлял в горы группу спасателей во главе с Виктором Акимовым, но и эту операцию пришлось прервать (из-за обострения травмы, полученной руководителем группы в ходе предыдущей жесткой посадки вертолета). 23 августа МЧС Кыргызстана заявило об остановке спасательных работ. На 25 августа была намечена последняя попытка найти альпинистку.

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
00:07 1321
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 2442
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 5123
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 2110
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 4629
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 2390
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 4663
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02 4793
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12 4090
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33 4554
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28 6178

ЭТО ВАЖНО

День Мехрибан Алиевой
День Мехрибан Алиевой
00:07 1321
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 2442
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 5123
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 2110
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 4629
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 2390
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 4663
Если столица в руках у бандитов
Если столица в руках у бандитов объектив haqqin.az
25 августа 2025, 20:02 4793
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью
25 августа 2025, 19:12 4090
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию после простоя у берегов Португалии
25 августа 2025, 14:33 4554
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
25 августа 2025, 18:28 6178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться