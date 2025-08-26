Трамп предложил переименовать Пентагон в «Министерство войны»

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименовать Министерство обороны США в «Министерство войны». Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Это называется Министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет», — подчеркнул Трамп, напомнив, что во время Первой и Второй мировых войн ведомство называлось «Министерством войны». Трамп отметил, что сам он именно так называет Пентагон.

«На мой взгляд, именно этим оно [ведомство] и является. Оборона относится к этому, но у меня такое чувство, что мы изменим это [название]», — подчеркнул американский лидер. Ранее, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме, Трамп также отметил, что считает название «Министерство войны» более звучным. «Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления», — заявил он.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

