Вуди Аллен ответил Украине: Путин полностью неправ

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику МИД Украины после того, как ведомство назвало «позором» его выступление на Московской международной неделе кино.

«Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих дискуссий — хороший способ помочь», — заявил режиссер в беседе с The Guardian.

Вуди Аллен принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа», которая прошла 24 августа в рамках Московской международной недели кино. Режиссер выступил по видеосвязи.

В МИД Украины «решительно осудили» участие Аллена в российском мероприятии. «Это позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными во время агрессии РФ против Украины», — заявили в ведомстве.