Лиза Кук пошла против решения Трампа

Поздно вечером в понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо, адресованное члену Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) США Лизе Кук, в котором написал, что принял решение немедленно исключить ее из совета управляющих банка в связи с наличием «достаточных оснований» полагать, что она предоставила ложные сведения при получении ипотечных кредитов. Об этом информирует BBC.

Президент США сослался на конституционные полномочия, которые, по его словам, позволяют ему отстранить ее от должности. «Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности…» — написал Трамп.

В то же время Лиза Кук в ответ заявила, что у Дональда Трампа нет полномочий увольнять ее, и она не уйдет в отставку. «Президент Трамп якобы уволил меня «по уважительной причине», хотя по закону таких оснований не существует, и у него нет на это полномочий», — заявила Кук, добавив: «Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности по поддержке американской экономики, как я это делаю с 2022 года».

Федеральная резервная система пока не прокомментировала заявление Трампа.

BBC напоминает, что в последние недели президент США усилил давление на ФРС, особенно на ее главу Джерома Пауэлла, в связи с нежеланием центробанка снижать процентные ставки. Трамп неоднократно поднимал вопрос об увольнении Пауэлла. ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря 2024 года.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года. ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

Решение уволить Кук, одной из семи членов совета управляющих ФРС и первой афроамериканки на этом посту, считается беспрецедентным за 111-летнюю историю Центрального банка США, отмечает BBC.