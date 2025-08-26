USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Лиза Кук пошла против решения Трампа

09:00 2131

Поздно вечером в понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо, адресованное члену Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) США Лизе Кук, в котором написал, что принял решение немедленно исключить ее из совета управляющих банка в связи с наличием «достаточных оснований» полагать, что она предоставила ложные сведения при получении ипотечных кредитов. Об этом информирует BBC.

Лиза Кук

Президент США сослался на конституционные полномочия, которые, по его словам, позволяют ему отстранить ее от должности. «Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности…» — написал Трамп.

В то же время Лиза Кук в ответ заявила, что у Дональда Трампа нет полномочий увольнять ее, и она не уйдет в отставку. «Президент Трамп якобы уволил меня «по уважительной причине», хотя по закону таких оснований не существует, и у него нет на это полномочий», — заявила Кук, добавив: «Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности по поддержке американской экономики, как я это делаю с 2022 года».

Федеральная резервная система пока не прокомментировала заявление Трампа.

BBC напоминает, что в последние недели президент США усилил давление на ФРС, особенно на ее главу Джерома Пауэлла, в связи с нежеланием центробанка снижать процентные ставки. Трамп неоднократно поднимал вопрос об увольнении Пауэлла. ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря 2024 года.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года. ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

Решение уволить Кук, одной из семи членов совета управляющих ФРС и первой афроамериканки на этом посту, считается беспрецедентным за 111-летнюю историю Центрального банка США, отмечает BBC.

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 94
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 538
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1236
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2132
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6243
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7844
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8993
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4366
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6558
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3630
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505

ЭТО ВАЖНО

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 94
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 538
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1236
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2132
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6243
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7844
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8993
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4366
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6558
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3630
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться