В любом формате и месте: Киев готов к переговорам с Путиным

09:14 1264

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и европейскими дипломатами, обсудив усилия по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

«Государственный секретарь, министры иностранных дел и высокий представитель договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров», - отмечается в сообщении.

Глава украинского МИД Андрей Сибига прокомментировал разговор на своей странице в Х.

«Я принял участие в важном совещании, посвященном пути к миру и гарантиям безопасности для Украины, организованном США. Я благодарен госсекретарю Рубио за его усилия и президенту Трампу за его миротворческое лидерство», - отметил он.

Сибига подчеркнул, что подтвердил позицию Украины о том, что гарантии безопасности должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными»: «Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все убеждены, что украинская армия является фундаментальным звеном любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление — наш главный приоритет».

Он также отметил, что Украина готова к дальнейшим шагам к миру: «Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс».

Глава МИД Украины при этом заметил, что если Россия будет тянуть время и отвергать значимые, конструктивные шаги к миру, «ей придется столкнуться с последствиями: серьезным ужесточением санкций и укреплением потенциала Украины».

В переговорах приняли участие также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

