Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства

10:10

Австралия объявила посла Ирана в стране Ахмада Садеги персоной нон грата, австралийское посольство в исламской республике приостанавливает работу из соображений безопасности. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг на пресс-конференции.

По мнению австралийской разведки, Иран «стоит за антисемитскими атаками в отношении еврейской общины в Австралии». В разведке заявили, что Иран причастен к атакам на синагогу в Мельбурне и кошерный ресторан в Сиднее. «Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол Ирана объявлен персоной нон грата», - заявила Вонг.

По ее словам, Садеги и еще три представителя Ирана должны покинуть Австралию в течение семи дней. Министр подчеркнула, что Канберра намерена поддерживать с Ираном «какие-то дипломатические связи».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, объявляя о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране, заявил, что «Иран пытался скрыть свою причастность, но, по оценкам Австралийской службы разведки и безопасности (ASIO), именно он стоял за этими нападениями. Это были беспрецедентные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Они были попытками подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем обществе».

Австралия также намерена объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. По словам главы австралийского правительства, посольство Австралии в Тегеране приостанавливает свою деятельность, и все австралийские дипломаты уже переведены в третью страну.

Это первый случай высылки посла другого государства из Австралии в период после Второй мировой войны.

