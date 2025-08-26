USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Орбан: «Угрозы» Зеленского будут иметь длительные последствия

10:28 499

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что атаки на нефтепровод «Дружба» связаны с позицией Будапешта против вступления Украины в ЕС, сообщает Magyar Nemzet.

По словам Орбана, открытые нападки и угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского «не останутся без последствий».

«Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что удары по нефтепроводу «Дружба» наносятся из-за того, что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это еще раз подтверждает правильность решения венгров», — подчеркнул Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что «шантажом, взрывами и угрозами невозможно добиться вступления в Европейский союз».

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия направили письмо в Еврокомиссию в связи с приостановкой поставок нефти по «Дружбе» из России. В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за ситуацией, но не видят в этом угрозы энергетической безопасности ЕС. Там уточнили, что обе страны располагают достаточными аварийными запасами нефти и могут при необходимости вывести их на рынок.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия не вправе указывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что и когда говорить, поскольку он является главой Украины, а не Венгрии. По его словам, энергетическая безопасность Венгрии зависит от ее собственных лидеров. Он также посоветовал стране отказаться от зависимости от российской нефти, как это сделали другие государства Европы.

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 102
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 547
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1240
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2137
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6248
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7848
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8995
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4366
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6558
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3632
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505

ЭТО ВАЖНО

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 102
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 547
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1240
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2137
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6248
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7848
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8995
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4366
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6558
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3632
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться