Орбан: «Угрозы» Зеленского будут иметь длительные последствия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что атаки на нефтепровод «Дружба» связаны с позицией Будапешта против вступления Украины в ЕС, сообщает Magyar Nemzet.

По словам Орбана, открытые нападки и угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского «не останутся без последствий».

«Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что удары по нефтепроводу «Дружба» наносятся из-за того, что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это еще раз подтверждает правильность решения венгров», — подчеркнул Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что «шантажом, взрывами и угрозами невозможно добиться вступления в Европейский союз».

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия направили письмо в Еврокомиссию в связи с приостановкой поставок нефти по «Дружбе» из России. В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за ситуацией, но не видят в этом угрозы энергетической безопасности ЕС. Там уточнили, что обе страны располагают достаточными аварийными запасами нефти и могут при необходимости вывести их на рынок.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия не вправе указывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что и когда говорить, поскольку он является главой Украины, а не Венгрии. По его словам, энергетическая безопасность Венгрии зависит от ее собственных лидеров. Он также посоветовал стране отказаться от зависимости от российской нефти, как это сделали другие государства Европы.