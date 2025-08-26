Starlink для Украины отключать не будут

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам не прекратит финансирование Starlink для Украины. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в заметке в X.

«Вето президента Навроцкого не выключит интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет это положение вещей. Все, что нужно, это чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена в польском парламенте в сентябре», - подчеркнул Богуцкий, добавив, что то же самое касается поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте.

Он также раскритиковал министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского за заявление о прекращении финансирования Starlink, отметив, что он должен бороться с манипуляциями и дезинформацией в сети, а не создавать их: «…Я не могу представить лучшего подарка для Путина, чем участие в российской дезинформации с целью разжечь вражду между поляками и украинцами... Если бы не Ваш пост, российская машина лживой пропаганды и дезинформации в этой области не была бы запущена».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам, проживающим в этой стране. По его словам, выплаты по программе «800 Плюс» должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. Впоследствии министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что это решение приведет к тому, что Польша больше не сможет платить за Starlink для Украины.