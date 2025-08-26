«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку

Предметом судебного спора стало то, что между ответчиком — Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) — и жильцами многоквартирного дома были заключены договоры на оказание услуг по обслуживанию здания. Согласно этим договорам, ООО обязалось предоставлять коммунальные услуги, а также осуществлять иную деятельность, направленную на надлежащее управление многоквартирным домом. Кроме того, ООО внедрило систему доступа к лифтам посредством карточек. Несколько жильцов подали иск с требованием запретить ООО деактивировать их карты доступа к лифту по причине неуплаты за обслуживание.

Позиция Верховного суда заключалась в следующем: поскольку лифты являются объектами общей долевой собственности жильцов, право пользования ими не является абсолютным и может быть ограничено лишь решением общего собрания собственников либо условиями договора, заключенного между сторонами.

В рассматриваемом деле договор не содержал положений, предусматривающих возможность ограничения доступа к лифту, а также отсутствовало соответствующее решение общего собрания жильцов — органа, уполномоченного принимать такие решения в многоквартирных домах. Следовательно, одностороннее ограничение доступа к лифту, осуществленное ООО (деактивация карт жильцов), рассматривается как неправомерное вмешательство в право общей собственности. В соответствии со статьей 157.4 Гражданского кодекса истцы имеют право на защиту от такого вмешательства.