USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку

10:41 548

Гражданская коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики приняла решение, сформировавшее единую судебную практику в отношении правил применения ограничений на эксплуатацию лифтов в многоквартирных жилых домах.

Предметом судебного спора стало то, что между ответчиком — Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) — и жильцами многоквартирного дома были заключены договоры на оказание услуг по обслуживанию здания. Согласно этим договорам, ООО обязалось предоставлять коммунальные услуги, а также осуществлять иную деятельность, направленную на надлежащее управление многоквартирным домом. Кроме того, ООО внедрило систему доступа к лифтам посредством карточек. Несколько жильцов подали иск с требованием запретить ООО деактивировать их карты доступа к лифту по причине неуплаты за обслуживание.

Позиция Верховного суда заключалась в следующем: поскольку лифты являются объектами общей долевой собственности жильцов, право пользования ими не является абсолютным и может быть ограничено лишь решением общего собрания собственников либо условиями договора, заключенного между сторонами.

В рассматриваемом деле договор не содержал положений, предусматривающих возможность ограничения доступа к лифту, а также отсутствовало соответствующее решение общего собрания жильцов — органа, уполномоченного принимать такие решения в многоквартирных домах. Следовательно, одностороннее ограничение доступа к лифту, осуществленное ООО (деактивация карт жильцов), рассматривается как неправомерное вмешательство в право общей собственности. В соответствии со статьей 157.4 Гражданского кодекса истцы имеют право на защиту от такого вмешательства.

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 107
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 549
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1242
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2141
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6250
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7851
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8998
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4367
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6559
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3632
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505

ЭТО ВАЖНО

Как США пытались умаслить Россию
Как США пытались умаслить Россию
10:58 107
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
«Нет оплаты – нет лифта?» Верховный суд поставил точку
10:41 549
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
Скандал между Австралией и Ираном: посла выдворяют, закрываются посольства
10:10 1242
Лиза Кук пошла против решения Трампа
Лиза Кук пошла против решения Трампа
09:00 2141
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
Арабские СМИ пишут о Мехрибан Алиевой
06:22 6250
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 7851
Проклятое место
Проклятое место главная тема
25 августа 2025, 21:17 8998
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
Германия предупреждает: Путину не следует тянуть время
25 августа 2025, 22:40 4367
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 6559
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
Эрдоган о сотрудничестве Турции, Азербайджана и Армении
25 августа 2025, 21:15 3632
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 22:09
25 августа 2025, 22:09 6505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться