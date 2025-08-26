Бывшие вынужденные переселенцы поздравляют Мехрибан Алиеву

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева уделяет внимание вопросам, связанным с беженцами и вынужденными переселенцами, в том числе их социальным проблемам, образованию и здравоохранению. Во время поездок в Карабах и Восточный Зангезур вместе с президентом Ильхамом Алиевым она встречается с жителями, вернувшимися в свои дома. Фонд Гейдара Алиева, которым она руководит, участвует в восстановлении культурно-исторических объектов на освобожденных территориях и поддержке культурных проектов.

Бывшие вынужденные переселенцы отмечают оказанную им поддержку как в период вынужденного переселения, так и в настоящее время в рамках процесса возвращения на родные территории. К дню рождения Мехрибан Алиевой из Карабаха и Восточного Зангезура поступили поздравления.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил поздравительный видеоролик.