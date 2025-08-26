У Boeing отказал двигатель: вынужденно сел в России

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air China, выполнявший рейс CA856 Лондон — Пекин, утром 26 августа вынужденно совершил посадку в аэропорту Нижневартовска, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что у Boeing отказал один из двигателей. Пилоты решили садиться в Нижневартовске, поскольку там была «идеальная» погода, а в аэропорту очень длинная взлетно-посадочная полоса. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пока неизвестно, где разместят более 300 пассажиров и членов экипажа на время, пока летит резервный борт. Чтобы они покинули аэропорт и отправились в гостиницы, нужно особое разрешение.