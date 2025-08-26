Пошлины растут – влияние США уходит в минус

Торговая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, не приведет к восстановлению международного влияния страны, а, напротив, может способствовать его дальнейшему ослаблению. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, в то время как Европа, Южная Корея и Япония в целом сохраняют сдержанную позицию в ответ на требования Вашингтона в ходе торговых переговоров, такие крупные развивающиеся экономики, как Бразилия и Индия, не демонстрируют готовности к уступкам, формируя тем самым альтернативный курс в отношениях с США.

После введения торговых пошлин администрацией Белого дома бразильские экспортеры начали активнее развивать сотрудничество с компаниями из Африки, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Индийские предприятия, в свою очередь, ускорили процесс получения экспортных разрешений в различных странах мира, отмечает газета.

NYT указывает, что Бразилия и Индия успешно адаптируются к новым торговым условиям, это может стать сигналом для других государств противостоять внешнему давлению и выработать собственные стратегии снижения зависимости от американских пошлин. Как отмечает издание, действующая тарифная политика США способствует тому, что все больше стран задумываются о необходимости диверсификации внешнеэкономических связей, рассматривая альтернативные направления для партнерства.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа американский лидер подписал указ о введении тарифов от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наивысшие ставки установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).